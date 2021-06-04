Минфин рассматривает несколько вариантов, как сделать так, чтобы бизнес меньше выводил прибыль в офшоры, а больше инвестировал внутри страны, пишет Forbes . По словам заместителя министра финансов Алексея Сазанова, один из рассматриваемых вариантов предполагает увеличение налога на прибыль с 20% до 25—30% для тех, кто злоупотребляет выводом средств за рубеж. Но повышения налога для всех не будет. Дивидендные выплаты — нормальная бизнес-практика, ограничивать в этом компании нельзя, но бывают вопиющие злоупотребления, очевидные для всех, пояснил Сазанов.

По его словам, с одной стороны, нужно отсечь явные злоупотребления, когда из экономики и бизнеса выкачиваются ресурсы, а средства не реинвестируются даже на уровне амортизации. Но нельзя нарушить интересы инвесторов, которые ждут дивиденды. Сазанов отметил, что обсуждается идея введения повышенной ставки налога на прибыль организаций в том случае, если объем дивидендных выплат превышает «разумные значения».

«Если все-таки решение о налоговой донастройке будет принято, то к концу лета мы выйдем на конкретные параметры. Отталкиваться предлагаем от соотношения уровня дивидендных выплат по акциям к уровню капитала компании», — уточнил он. Вопрос о том, каким может быть этот разумный уровень, Минфин прорабатывает.

В Госдуму внесут законопроект о прогрессивном налогообложении выводимой в офшоры прибыли Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Два источника Forbes, знакомых с ходом обсуждения в Минфине, рассказали, что у ведомства есть еще несколько идей, как стимулировать бизнес в России. Все они также подчеркивают, что процесс обсуждения еще в самом начале и пока конкретных решений нет. Один из вариантов — поднять ставку налога на прибыль для всех, но делать налоговый вычет для тех, кто инвестирует, сообщил источник со стороны бизнеса. В итоге получалось, что налоговая нагрузка осталась бы прежней для тех, кто инвестирует, пояснил он.

Еще один вариант — не менять налоговое законодательство совсем, но договориться с бизнесом об участии в инвестициях внутри страны, отметил первый источник и подтвердил второй, участвующий в обсуждениях. Один из собеседников объяснил, почему появился такой вариант, — у идеи повысить налог на прибыль, которую выводят в офшоры, очень много противников. И возможно, что менять в Налоговом кодексе ничего не будут, а выстроят взаимодействие по принципу работы Фонда фондов, о создании которого правительство объявило в конце 2020-го и который предполагает, что компании — участницы фонда должны вложить в него 10 млрд рублей, столько же вложит государство, а фонд будет инвестировать в выбранные проекты.