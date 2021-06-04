Денежные переводы из ряда стран в Россию могут попасть под обязательный контроль Росфинмониторинга, пишет РБК . Соответствующую поправку внес комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции ко второму чтению законопроекта о запрете россиянам участвовать в работе нежелательных НПО за пределами страны. Парламентарии предлагают внести изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Предполагается, что под обязательный контроль попадет перевод денег из определенных стран физическим и юридическим лицам (за исключением кредитной организации), а также иностранным организациям без образования юрлица. Росфинмониторинг будет контролировать переводы, если они «поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью». Перечень таких стран должен утвердить уполномоченный орган. Предлагается отнести этот список к информации ограниченного доступа, которая будет доводиться до банков в соответствии с порядком, определенным Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ. Вступление этой поправки в силу запланировано на 1 октября.

Депутаты также предлагают изменить правила отчетности некоммерческих организаций о получении и расходовании средств. Сейчас обязательному контролю подлежит получение и расходование некоммерческой организацией иностранных средств и другого имущества, если сумма операции равна или превышает 100 тыс. рублей. Согласно поправке, контролировать будут все операции по получению или расходованию НКО денег или иного имущества.

Мера не коснется НКО, которые являются государственным органом, государственной компанией, публично-правовой компанией и потребительским кооперативом. Также исключение сделано для государственных (муниципальных) образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего образования, товариществ собственников недвижимости, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и объединений работодателей.