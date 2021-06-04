Чистый приток средств в розничные ПИФы в мае составил 19,7 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . Это почти на треть ниже результата апреля и более чем вдвое ниже максимума декабря 2020 года (40,6 млрд рублей). По данным Investfunds, у десяти крупнейших УК по привлечению показатели снизились на 10—40%. При этом пайщики активно выводят средства из низкодоходных фондов облигаций, предпочитая более рисковые, но и более прибыльные фонды акций.

По итогам мая частные инвесторы вывели из консервативных облигационных ПИФов более 7,6 млрд рублей — максимальный месячный отток за всю историю наблюдений. С начала года большинство фондов показали прирост стоимости пая менее 1%, а ряд ПИФов даже показали отрицательный результат. Вместе с тем частные инвесторы продолжили высокими темпами наращивать вложения в более рисковые категории фондов акций. По оценкам издания, две трети чистого притока — 13,8 млрд рублей — пришлось на ПИФы акций и индексных фондов. Это второй результат в истории, больший приток был в апреле (16,8 млрд рублей).

Привлекает частных инвесторов стремительный рост российского рынка, считают эксперты. В мае индекс Московской биржи регулярно обновлял исторические максимумы, поднимаясь выше 3 750 пунктов, а в начале июня он превысил уровень 3 800 пунктов, с начала года рост индекса превысил 13%. Российские акции выглядят привлекательными из-за высокой дивидендной доходности, высоких цен на сырье, да и в целом очень хороших макропоказателей по РФ, отметили эксперты.

Поведение клиентов российских УК совпадает с настроениями иностранных инвесторов. Согласно данным Emerging Portfolio Fund Research, в мае глобальные инвесторы вложили в фонды облигаций 33,4 млрд долларов, в два раза меньше результата апреля. Вложения в фонды акций выросли с 55,2 млрд до 68,4 млрд долларов. По словам экспертов, после активного роста облигаций в 2020 году инвесторы видят больше возможностей на рынках акций в этом году благодаря активному восстановлению мировой экономики. К тому же по всему миру наблюдается общий тренд ускорения инфляции, что может привести к ужесточению монетарной политики центробанков, ограничивающих дальнейшие возможности ценового роста облигаций.