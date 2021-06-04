Сумма страхового лимита по вкладам может быть увеличена после возврата Агентством по страхованию вкладов кредита ЦБ. Как передает ТАСС , об этом сообщил глава агентства Юрий Исаев в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума.

«Система страхования вкладов на сегодня зависит от займа Банка России. Когда-то на пике мы были должны порядка 800 миллиардов рублей; 500 миллиардов рублей отдали, осталось около 300 миллиардов рублей. Думаю, что до конца 2023 года мы полностью с Банком России рассчитаемся, тогда можно думать с этой точки зрения об увеличении суммы покрытия», — сказал он.

На данный момент АСВ страхует депозиты на сумму 1,4 млн рублей в одном банке. Согласно действующему законодательству, сумма увеличивается до 10 млн рублей при наличии временно высоких остатков на счете физического лица, возникших в период до трех месяцев перед страховым случаем в результате поступления средств после продажи жилья, получения наследства, социальных выплат, субсидий.



В 2015—2017 годах Банк России предоставил агентству кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года. В конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил агентству начать возврат средств.