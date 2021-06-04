Оплачивать покупки с помощью биометрии «по лицу» в супермаркетах и проезд в городском общественном транспорте бесконтактно можно будет уже к концу 2021 года, рассказал РИА Новости руководитель коммерческого блока компании OVision — разработчика технологии — Владислав Минеев.

По словам Минеева, компания создала устройство под названием OPay. Теперь OVision ведет переговоры о запуске пилотных проектов с крупными ретейлерами и транспортными хабами. Проект уже проходит пилотные испытания в Санкт-Петербурге в сети кулинарий «КиО Кухня».

«OPay — это универсальное устройство, которое совмещает функционал для оплаты по лицу и контроля доступа. Решение с легкостью сможет позволить себе малый и средний бизнес, а также любая розничная точка, оказывающая услуги», — отметил Минеев.

Повсеместное внедрение устройств планируется в розничных сетях, магазинах продуктов, одежды, техники. В приоритетных планах оплата проезда в метро, на электротранспорте, а также на крупных железнодорожных вокзалах и в аэропортах. Для подтверждения оплаты покупателю нужно будет ввести на сенсорном экране устройства заранее заданный им ПИН-код. Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно скачать приложение OVision на iOS или Android, сделать селфи и добавить в приложение свою карту.

Устройство работает на базе сверхточных нейронных сетей и имеет одну из самых высоких скоростей распознавания в мире, добавил собеседник агентства. Алгоритм распознавания создан с нуля и обучен на 100 млн лиц. Также командой проекта был разработан алгоритм liveness detection, помогающий отличать живого человека от фотографии.