«ДОМ.РФ» вместе с Минфином России планирует в конце июня провести 24-часовой онлайн-марафон, посвященный вопросам ипотеки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора «ДОМ.РФ» Виталия Мутко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
По словам Мутко, трансляция марафона будет вестись в соцсетях. «Совместно с Минфином мы проведем ипотечный марафон, трансляция будет вестись из студии в офисе «ДОМ.РФ». Будем приглашать известных людей, экспертов, задавать им вопросы обо всем, что связано с ипотекой, и развенчивать мифы», — сказал он.
Гендиректор госкомпании уточнил, что зрители смогут задать интересующие их вопросы о государственных ипотечных программах, рефинансировании, ипотеке на индивидуальное жилищное строительство и так далее. В том числе к участию в марафоне планируется привлечь банки. Предполагается, что зрителям будут рассылать уведомления с полезной информацией.