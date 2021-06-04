Российские фондовые индексы в пятницу начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:12 мск опустился на 0,43% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 789,22 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени снизился на 0,45% и равнялся 1 629,1 пункта.

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Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отметила, что индексы Мосбиржи и РТС в четверг, после очередного обновления максимумов, вышли в небольшой минус и пытались снять краткосрочную перекупленность.

«Ближайшие важные поддержки для индексов расположены у средних полос Боллинджера дневных графиков (3 700 и 1 575 пунктов). Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3 750—3 850 пунктов», — указала эксперт.