Российские фондовые индексы в пятницу начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:12 мск опустился на 0,43% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 789,22 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени снизился на 0,45% и равнялся 1 629,1 пункта.
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Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отметила, что индексы Мосбиржи и РТС в четверг, после очередного обновления максимумов, вышли в небольшой минус и пытались снять краткосрочную перекупленность.
«Ближайшие важные поддержки для индексов расположены у средних полос Боллинджера дневных графиков (3 700 и 1 575 пунктов). Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3 750—3 850 пунктов», — указала эксперт.При этом перед стартом торгов она прогнозировала, что в начале основной сессии российские фондовые индексы не покажут значительных изменений из-за отсутствия веских драйверов движения извне. «По ходу сессии инвесторы будут оценивать выступления глав ЕЦБ и ФРС, а в России — Владимира Путина на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Итог дня, вероятно, определит отчет по рынку труда США за май, основными показателями которого станут цифры по занятости вне сельского хозяйства, а также темпы роста зарплат. Не исключено, что сильная статистика спровоцирует очередную волну фиксации прибыли», — заключила Кожухова.