Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что у правительства нет никакого намерения конкурировать с бизнесом в сфере данных.

«Еще очень важный посыл, который вы должны услышать: у правительства нет никакого намерения конкурировать с бизнесом, это априори. Правительство готово делиться данными, которые мы получаем, и никакой монополии на данные нет. Мы учимся у бизнеса, мы можем стать опасными для бизнеса, если начнем конкурировать, потому что, помимо техпродвинутости, мы еще и имеем административный рычаг, мы имеем эксклюзивный доступ к данным. Но, конечно, правительство не будет этим пользоваться», — сказал он, выступая на сессии «Российская экономика: перезагрузка стратегии модернизации» в рамках ПМЭФ.

Чернышенко отметил, что необходимы инвестиции в технологии. «Поэтому тоже еще один из ключевых показателей национальной цели цифровой трансформации — это в четыре раза увеличение инвестиций в российские решения. И здесь очень важная вещь — это технологический суверенитет. Мы должны понимать, что у России реально есть шанс что-то противопоставить глобальным технологическим компаниям, ни у одной другой страны, кроме Китая, этого нет, поверьте мне. И мы в этом действительно очень хорошо продвигаемся, и правительство учится у бизнеса», — добавил вице-премьер.