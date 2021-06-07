Финансовый супермаркет Банки.ру подвел итоги акции «Нам 16 лет», по условиям которой участники могли выиграть три приза по 160 тыс. рублей каждый. Акция действовала с 1 по 30 апреля. Для участия в конкурсе необходимо было оставить заявку на кредит, кредитную карту или ипотеку через сервис «Мастер подбора кредитов» и оформить продукт по этой заявке до 29 апреля.



Список победителей:

Сырьева О. Панов А. Одинец С.

Все победители получат персональное уведомление о выигрыше, а также памятку о порядке получения призов на указанный при регистрации номер телефона или e-mail.

Сервис «Мастер подбора кредитов» позволяет быстро и удобно подобрать кредит с высокой вероятностью одобрения. Не нужно самостоятельно сравнивать условия по продуктам разных банков и направлять в каждый из них отдельную заявку на кредит. Пользователь всего один раз заполняет информацию о себе как о заемщике и потом в один клик подает заявки в банки. В 2020 году более 2 млн пользователей получили индивидуальные предложения и оформили кредитные продукты через сервис Банки.ру по подбору кредитов.