Минтруд РФ рассмотрит возможность введения выходного дня 31 декабря на постоянной основе. Об этом, как передает ТАСС, заявил журналистам в пятницу министр труда и социальной защиты Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Мы на нее (возможность введения постоянного выходного дня 31 декабря. — Прим. ТАСС) обязательно посмотрим, но с учетом ближайшего горизонта это нам еще нужно рассмотреть», — отметил он.

По словам Котякова, россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Последний день следующего года также будет выходным, поскольку выпадает на субботу, сказал он в интервью ТАСС.

«На новогодние праздники у нас с вами будет десять выходных дней — к 31 декабря добавятся девять дней в январе. <...> С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», — пояснил он.

Министр добавил, что выходные в майские праздники также будут длинными. «Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня, — сообщил Котяков. — Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней».

Ввести 31 декабря постоянный выходной не раз предлагали депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации. Также инициативу поддержал президент России Владимир Путин, отметив, что она должна распространяться на всю страну. В прошлом году он рекомендовал всем главам регионов объявить 31 декабря выходным.



Согласно данным опроса SuperJob , 80% россиян хотят отдыхать в последний день года, при этом каждый десятый против предложения о нерабочем 31 декабря. Чаще остальных хотели бы отдыхать 31 декабря женщины — 83% (прим. Банки.ру).