Экспобанк увеличил процент на остаток по карте «Накопительная», сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь на сумму от 10 тыс. до 300 тыс. рублей будет начисляться 5% годовых ежемесячно без каких-либо дополнительных условий.



Кроме того, при совершении покупок по карте от 5 тыс. рублей в месяц клиент получает кешбэк 1% в виде бонусов без ограничений по максимальной сумме баллов.

Обслуживание карты бесплатно при покупках от 5 тыс. рублей или при наличии среднего суммарного остатка на счетах клиента от 15 тыс. рублей в месяц. В остальных случаях комиссия составит 99 рублей в месяц. Выпуск и доставка карты бесплатны.