Семьи, получающие пособия на детей от государства, не будут их лишены, даже если при пересчете и проверке выяснится, что семья не соответствует новым критериям для их назначения, — старая выплата будет приходить до истечения срока, на который она была назначена. Соответствующие разъяснения опубликовал Минтруд.

«Лишать пособий никого не будут. Если семья уже получает пособие, она продолжит его получать до конца того периода, на который пособие было назначено. Даже если семья, которая уже получает пособие, обратилась за пересчетом и при проверке было выявлено, что новым критериям семья не соответствует, то родители продолжат получать выплату до истечения срока ее назначения», — говорится в сообщении.

Как поясняет ТАСС в заметке на эту тему, речь идет о новом механизме назначения выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.

Напомним, новые правила назначения пособия для малообеспеченных семей действуют с 1 апреля этого года. В 2021-м размер выплаты варьируется в зависимости от доходов семьи и может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума (в прошлом году пособие назначалось в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка), при этом при назначении пособий учитываются имущество и сбережения семьи.