СберБанк возобновил прием заявок по программе «Сельская ипотека» по ставке от 2,7% годовых. Об этом, как сообщается в релизе финорганизации, рассказал журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель председателя правления СберБанка Кирилл Царев.

По информации банка, в программе участвуют все сельские территории, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Подать заявку по льготной программе можно до 31 декабря 2022 года.

«Когда в мае 2020 года мы запустили программу, годовой лимит в 97 миллионов рублей, выделенный Минсельхозом РФ для банка, был принят за восемь часов. Потом мы возобновили прием заявок в августе — и спрос был настолько высок, что за два дня исчерпали дополнительный лимит. Выделенный в декабре прошлого года лимит был также быстро израсходован, и в начале февраля 2021 года мы завершили прием заявок. Но мы видели огромный спрос на «Сельскую ипотеку». По программе банк уже выдал 19,5 тысячи кредитов на сумму 35 миллиардов рублей. Сейчас нам выделен дополнительный лимит, и мы запустили программу снова. Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при регистрации сделки в электронном виде снижается до 2,7% годовых», — пояснил Царев.

Кредиты Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Он напомнил, что по программе можно купить жилье, расположенное на сельских территориях России, как на вторичном рынке (у физического или юридического лица по договору купли-продажи), так и на первичном (только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования).

Максимальная сумма кредита для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальневосточного федерального округа составляет 5 млн рублей, для остальных регионов России — 3 млн рублей. Максимальный срок кредита — 25 лет. Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости недвижимости.