ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 5 июня.

Курс доллара повысился на 0,83 копейки, составив 73,2721 рубля (73,2636 рубля на 4 июня). Курс евро снизился на 42,51 копейки, до 88,7545 рубля (89,2644 рубля на 4 июня).

На валютных торгах Московской биржи на 14:14 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился менее чем на 1 копейку и составил 73,26 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 14 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 88,71 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 73,17—73,39 рубля за доллар и 88,65—89 рублей за евро.