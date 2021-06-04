Беспрецедентный уровень снижения давления на бизнес в период пандемии отметили представители власти и бизнес-сообществ, презентуя на ПМЭФ-2021 результаты восьмого национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. По словам представлявшей результаты рейтинга генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, несмотря на пандемию, бизнес впервые за последние пять лет ощутил снижение административного давления, а выводы рейтинга наглядно показали, что пандемия буквально заставила власть лучше слышать бизнес.

«Каждый год мы фиксировали рост административного давления на предпринимателей, рост излишних проверок. По итогам прошлого года почти на 30% снизилась доля предпринимателей, которые говорят об административном давлении. Кроме того, улучшилась прямая связь инвесторов с региональными органами власти, которые принимают решение. Прямой диалог и обратная связь осуществлялись практически ежедневно, в ручном режиме», — отметила Чупшева. По ее словам, оценки бизнеса говорят о том, что канал прямой связи бизнеса и власти улучшился примерно в два раза.

Среди ключевых выводов, сделанных по результатам опроса 400 предпринимателей во всех регионах страны, был также и наметившийся рост числа субъектов МСП.

«Рейтинг был подсчитан по итогам непростого года, прошедшего под знаком пандемии. В непростой ситуации оказались руководители субъектов, предприниматели, граждане», — подчеркнула Чупшева, отметив, что выйти из непростой ситуации помогла беспрецедентная поддержка бизнеса на всех уровнях. По итогам 2020 года количество субъектов малого и среднего бизнеса в стране снизилось на 4%. «Однако по итогам первых месяцев 2021 года тренд развернулся, и мы на конец апреля уже увидели рост в 2%», — отметила Чупшева. По словам спикера, пандемия не остановила плановую работу по улучшению условий ведения бизнеса в регионах.

Кроме того, рейтинг показал, что 40 регионов из 85 субъектов улучшили свой средний индекс по всем показателям, несмотря на пандемию. При этом в среднем по стране индекс снизился впервые за пять лет.