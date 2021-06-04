Россия присоединится к глобальному цифровому налогу в том случае, если ей будет выгодно в нем участвовать. Об этом, как передает ТАСС, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в эфире студии НТВ на площадке Петербургского международного экономического форума.

«Если России будет выгоднее участвовать в системе глобального цифрового налога, то мы к нему присоединимся», — сказал он.



Чернышенко также отметил, что теоретически Россия может внедрить цифровой налог для глобальных компаний достаточно быстро уже сейчас.