Мировая экономика уже возвращается к нормальной жизни после пандемии, спад из-за которой стал самым большим со времен Второй мировой войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая пленарное заседание Петербургского международного экономического форума.

«Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времен Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни», — сказал он.

Президент добавил, что рост мировой экономики в 2021 году после сильного спада из-за пандемии может быть самым масштабным с 1970-х годов. «Ожидается, что в этом году рост глобального ВВП тоже будет необычно большим, будет максимальным с 70-х годов прошлого века: эксперты говорят о шести процентах роста, как вы знаете», — указал он.

Путин: 2020 год стал самым тяжелым для экономики со времен Второй мировой войны Президент также отметил, что Россия впервые за последние годы не ужесточала макроэкономическую политику в условиях кризиса, а смягчала ее.

По словам Путина, сказались масштабные, экстраординарные решения, принятые экономическими властями во всем мире. «Причем практика показала, что лишь одних традиционных мер денежно-кредитной политики для преодоления нынешнего кризиса оказалось бы недостаточно. Ключевую роль в быстром восстановлении экономики играет бюджетная политика, которая в развивающихся странах была впервые так активно поддержана центральными банками», — пояснил президент.

Он отметил, что у ведущих экономик ресурс и инструментарий для стимулирования деловой активности гораздо больше. За счет именно дефицитов бюджетов разных стран в значительной мере финансируются и антикризисные решения. «То, что эти решения есть, что они финансируются, — это, конечно, хорошо, это, безусловно, позитив, но, к сожалению, есть и негативные стороны. В результате мы видим, что восстановление мировой экономики происходит неравномерно, имея в виду разные возможности разных стран. Это чревато усилением дисбалансов, увеличением разрыва в уровне жизни как внутри отдельных стран, так и между ними. И это порождает серьезные политические, экономические, социальные риски для развития современного взаимосвязанного мира, для общей безопасности», — предупредил Владимир Путин.