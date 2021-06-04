Бюджетная система России готова к серьезным экономическим кризисам и сможет сохранить выплаты социальных обязательств и реализацию государственных программ. Об этом в эфире студии общества «Знание» на площадке Петербургского международного экономического форума заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, сообщает ТАСС .

«Наша страна готова к таким серьезным кризисам. Бюджетная система, выплаты всех социальных обязательств, реализация всех государственных программ не пострадают, даже если будет кризис», — заявил он.

«В прошлом году не потребовалось больших расходов. Примерно 230 миллиардов [рублей] было взято из резервного фонда», — добавил глава Счетной палаты РФ.