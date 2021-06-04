Российская экономика и рынок труда приближаются к докризисным уровням, при этом сложности в сфере занятости сохраняются, и они связаны не только с пандемией. Об этом заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин, часть выступления которого приводится на сайте Кремля.

«Благодаря своевременным, оперативным мерам российская экономика, рынок труда уже приближаются к докризисным уровням, — отметил он. — Мы сумели сберечь миллионы рабочих мест, избежать резкого падения доходов граждан. Да, здесь есть проблемы: и безработица увеличилась, и реальные доходы «припали» — мы все это знаем. Но не произошло ничего такого, что бы мы могли констатировать или могли назвать какой-то катастрофой, что в принципе в таких условиях, в которых мы жили, было вполне возможно. Мы всего этого избежали».

«Сработали наши решения по поддержке бизнеса, трудовых коллективов, регионов, — подчеркнул президент. — Адресная помощь российским семьям и людям, потерявшим работу, также была востребована».

Путин констатировал, что сложности в сфере занятости сохраняются. «Причем мы понимаем, что такие вызовы, как относительно высокий процент безработицы среди молодежи, напряжение на отдельных региональных рынках труда, спровоцированы не только последствиями эпидемии, — признал глава государства. — Мы не склонны все здесь сваливать на эпидемию, мы понимаем, что эти проблемы носят и системный характер, связаны с нерешенными структурными проблемами нашей экономики».

Президент призвал правительство усилить программы содействия занятости в тех регионах, где безработица пока еще высока. «При этом, подчеркну, нужно действовать адресно, предлагать решения, которые учитывают специфику экономики каждого конкретного региона», — добавил он.



Кроме того, глава государства поручил в масштабах всей страны «уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодежной занятости, включая меры содействия молодежному предпринимательству».