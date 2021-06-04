Множественность резервных валют будет гарантировать безопасность и устойчивость мировой экономики. Об этом заявил в пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сама логика развития мировой экономической системы, мировой валютной системы говорит о том, что нужна множественность резервных валют, чтобы гарантировать безопасность и устойчивость мировой экономики и финансовой системы. Мы над этим думаем», — сказал Путин.

Использование Соединенными Штатами доллара в качестве инструмента конкурентной и политической борьбы причиняет ему ущерб как международной резервной валюте, заявил он.

«Важна стабильность, предсказуемость и надежность, валюта не важна. Если эмитент — в данном случае Соединенные Штаты — свою национальную валюту не ценит как международную резервную, а судя по всему, они не очень ценят, поскольку используют как инструмент конкурентной и политической борьбы, это наносит ущерб доллару как мировой резервной валюте», — сказал президент России.