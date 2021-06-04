Рыночная ставка по ипотеке может приблизиться к уровню 9% при дальнейшем повышении ключевой ставки Банка России. Такое мнение выразил гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко в интервью НТВ на полях Петербургского международного экономического форума.
«ЦБ приходит к умеренной [денежно-кредитной политике], ключевая ставка — 5% <…>. По прогнозам, в следующем году [ключевая ставка] может до 6% вырасти. Конечно, сейчас рыночная ставка на ипотеку — где-то 8,11%, она может уйти в сторону 9%», — пояснил гендиректор «ДОМ.РФ».
Мутко отметил, что «ДОМ.РФ» как институт развития пытается создавать конкурентную среду на ипотечном рынке, а также добавил, что сегодня наблюдается большая конкуренция среди банков из-за прихода новых игроков.
В рамках программы стандартизированных ипотечных облигаций с поручительством «ДОМ.РФ» с декабря 2016 года размещен 31 выпуск объемом более 930 млрд рублей.