Рыночная ставка по ипотеке может приблизиться к уровню 9% при дальнейшем повышении ключевой ставки Банка России. Такое мнение выразил гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко в интервью НТВ на полях Петербургского международного экономического форума.

«ЦБ приходит к умеренной [денежно-кредитной политике], ключевая ставка — 5% <…>. По прогнозам, в следующем году [ключевая ставка] может до 6% вырасти. Конечно, сейчас рыночная ставка на ипотеку — где-то 8,11%, она может уйти в сторону 9%», — пояснил гендиректор «ДОМ.РФ».

Кредиты Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Мутко отметил, что «ДОМ.РФ» как институт развития пытается создавать конкурентную среду на ипотечном рынке, а также добавил, что сегодня наблюдается большая конкуренция среди банков из-за прихода новых игроков.