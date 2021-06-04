В России в этом году будет профицитный бюджет, золотовалютные резервы страны сейчас превышают 600 млрд долларов, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.



«То, что у нас есть необходимые ресурсы, — это правда. У нас в этом году будет профицитный бюджет, у нас торговый баланс с профицитом, и приличным, по-моему, 146 миллиардов долларов. У нас растут золотовалютные резервы, свыше 600 миллиардов долларов золотовалютный резерв», — сообщил он.

Путин отметил, что резервы страны растут. «Такие цифры примерно. Я могу ошибиться в деталях, важно, что эти резервы растут», — добавил он.