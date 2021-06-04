Российская налоговая система в целом стабильна, государству удается поддерживать приемлемый уровень фискальной нагрузки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«У нас в целом налоговая система стабильна. Да, государство вынуждено реагировать на происходящие в мире и нашей экономике события, делать это точечно, достаточно тонко, не нарушая общей ткани экономических отношений в стране. Вопрос в том, чтобы фискальная нагрузка в целом была приемлемой и стабильной. Государству в целом удается это сделать», — подчеркнул президент.