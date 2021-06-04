Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 42 копейки к предыдущему закрытию и составил 72,8175 рубля. С начала торговой сессии было проведено 44,9 тыс. сделок на 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,8—73,39 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 88,6275 рубля, уменьшившись на 22 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,6 тыс. сделок на 215,2 млн евро по курсам от 88,5675 до 89 рублей за евро.

Весь день в пятницу американская валюта стояла без движения, и только за час до закрытия торгов продавцы вдруг проявились, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова: курс доллара упал к 72,86 рубля, чего не было очень давно.

«Евро торгуется по 88,64 рубля, слегка сползает вниз и может двигаться в границах 88,6—89,5 рубля. Доллар всю неделю с небольшими паузами плавно сползал вниз и подешевел на 0,34%. Евро потерял 0,8% в паре с рублем за пять торговых дней», — комментирует эксперт.