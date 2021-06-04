Цены на новостройки в России могут умеренно вырасти к концу 2021 года относительно текущих показателей из-за инфляции и издержек. Об этом сообщил в интервью ТАСС в пятницу замглавы Минстроя России Никита Стасишин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«У нас остается инфляция, у нас есть увеличение себестоимости строительства из-за нескольких факторов. Поэтому цены на жилье к концу года покажут, как и ранее, умеренный рост, который покроет затраты и даст возможность немного заработать застройщикам, чтобы вложить деньги в новые проекты», — сказал он.

Стасишин также добавил, что не ожидает, что цены на новостройки на стадии котлована и на готовое новое жилье сравняются.

«Если мы говорим о строительном цикле, у нас остается ситуация, когда на этапе стройки жилье стоит дешевле, чем после ввода дома, минимум на 10%, и только благодаря этому у большинства проектов есть инвестиционная составляющая (для покупателя. — Прим. ТАСС)», — подчеркнул он.