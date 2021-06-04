Россия должна двигаться в сторону дальнейшей приватизации в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что мы должны двигаться в направлении приватизации и дальше. Мы это и делаем», — сказал глава государства, приведя в пример иностранных акционеров СберБанка.

По его словам, во всем мире в периоды кризисов доля государства в экономике растет. «И как только ситуация стабилизируется, увеличивается количество частного бизнеса и по количеству компаний, и по объемам их оборотов. Ничего здесь нового для России нет», — убежден Путин.

Счетная палата оценила эффективность приватизации в России План приватизации выполнен только на четверть, что является исторически низким показателем, подчеркивает ведомство.

Президент подчеркнул, что процессы приватизации в стране продолжаются. «Просто мы стараемся делать это аккуратно, исходя из конъюнктуры рынка: что можно продать, за сколько и надо ли продавать в тех условиях, в которых мы находимся», — пояснил он.

Цель российских властей, заверил Путин, заключается в развитии рыночных отношений и поддержке бизнеса, а также привлечении частных инвесторов.