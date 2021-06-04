Минцифры России разработало проект приказа, которым определены актуальные угрозы безопасности биометрических персональных данных при обработке их в информационных системах организаций, осуществляющих идентификацию и (или) аутентификацию с использованием биометрических персональных данных физических лиц, за исключением единой биометрической системы (ЕБС). Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Проект приказа разработан с целью нивелировать возможные угрозы безопасности, возникающие при обработке биометрических персональных данных. Для разных угроз предусмотрены различные меры по защите данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В пресс-службе Минцифры отметили, что данные угрозы безопасности будут актуальны при взаимодействии государственных органов, органов местного самоуправления, индивидуальных предпринимателей, нотариусов и организаций, за исключением организаций финансового рынка, с указанными информационными системами.

«На рынке, кроме ЕБС, которая прошла сертификацию органов, осуществляющих контроль и надзор в области информационной безопасности, и для которой уже определен перечень угроз, существуют другие биометрические системы. Компании, предоставляющие различные услуги, могут использовать эти альтернативные ЕБС-системы в целях их развития для оказания различных услуг. Поэтому необходимо прописать перечень угроз, которые могут возникнуть в отношении биометрии, чтобы разработчики заранее предусмотрели или обеспечили защиту», — прокомментировали в пресс-службе Минцифры.