Российская экономика по итогам 2020 года сократилась меньше мировой, а по итогам нынешнего года рост ВВП составит около 4%, заявил президент РФ Владимир Путин на полях ПМЭФ.

«В 2020 году ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика. А по итогам текущего года мы уже выйдем на темпы роста около 4%», — сказал Путин.

По его словам, такие результаты стали возможны и благодаря тому фундаменту, который был создан в предыдущие годы, и благодаря самоотверженной работе многих людей в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, в здравоохранении и науке.