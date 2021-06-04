ВТБ, который год назад в составе группы инвесторов вошел в капитал «Яндекса», вложив 200 млн долларов, в будущем готов рассматривать возможность увеличения своей доли — если компания решит вновь привлекать капитал через рыночные инструменты. Об этом «Интерфаксу» на полях ПМЭФ сообщил первый зампред банка Юрий Соловьев.



В июне 2020 года «Яндекс» привлек 600 млн долларов в рамках частного размещения в пользу «ВТБ Капитала», Ervington Investments Limited Романа Абрамовича и Treliscope Limited его партнеров по Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова. Одновременно «Яндекс» разместил акции еще на 460 млн долларов на рынке.

На вопрос о временном горизонте инвестиций в «Яндекс» Соловьев ответил, что в целом стандарт ВТБ в подобных вложениях составляет от трех до пяти лет.

«Но на самом деле все будет зависеть от того, что будет показывать компания. Если она вырастет условно в десять раз, то мы можем выйти из этого актива, а возможно, увеличим еще пакет, если увидим, что потенциал роста не исчерпан. Так бывает», — сказал он.

«Будут складываться возможности, может, и увеличим (долю. — Прим. ред.). Но это совершенно не значит, что мы работаем сейчас над какой-то конкретной сделкой, ни в коем случае. Просто компания большая, у них есть потребность в капитале в хорошем смысле, потому что у них очень много проектов. Часть из них, маркетплейс и другие, я предполагаю, наверное, требует относительно больших инвестиций и в продвижение, и в развитие логистики. Компания быстрорастущая, в принципе, молодая, она проходит через фазу бурного роста, и у них будет необходимость в капитале», — заявил первый зампред ВТБ.

«Если они придут к пониманию, что хотят воспользоваться рыночными инструментами, то мы, конечно, рассмотрим свое участие», — сказал Соловьев.

«Сейчас мы видим «Яндекс» как абсолютного лидера цифровой повестки в РФ. С ними у нас достаточно много совместных проектов, нам очень комфортно работать с этой командой, у компании профессиональнейший менеджмент, великолепная акционерная структура. Так что мы будем готовы обсуждать свое участие, если такой вопрос появится в повестке, выход из этого актива точно сейчас не рассматриваем», — заключил он.