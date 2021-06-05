Следующий Российский инвестиционный форум в Сочи запланирован на февраль 2022 года, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка. Об этом в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ) сообщил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

Российский инвестиционный форум проводится традиционно в I квартале года в Сочи. В 2020-м было принято решение отменить мероприятия из-за ситуации с коронавирусом. В начале 2021 года форум также не проводился.

«Он будет проводиться не в этом году, а в начале следующего года... Мы планируем его, надеюсь, санитарно-эпидемиологическая обстановка нам позволит в феврале следующего года его провести. И дальше выйти на плановое проведение», — сказал Галась.

Он уточнил, что при подготовке форума будет учитываться опыт проведения Санкт-Петербургского экономического форума, особенно в части обеспечения эпидбезопасности.

«К февралю, однозначно, история с ковидом не уйдет, поэтому, конечно, опыт ПМЭФ-2021 будет полезен при подготовке», — отметил вице-губернатор.