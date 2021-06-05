Россияне смогут более свободно ездить в другие страны после достижения 60% иммунизации, это может произойти в сентябре, считает президент РФ Владимир Путин.

На встрече с главредами международных агентств Путин сообщил, что достичь 60% иммунизации от COVID-19 планируется в сентябре.

«После этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию и о том, что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», — сказал Путин. Видео встречи опубликовано на сайте Кремля.

При этом президент РФ отметил, что неплохо было бы, если бы европейские регуляторы признали, что привитые российскими вакцинами ничем не отличаются от тех, кто привился другими.