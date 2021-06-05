Росреестр собирается разработать единую платформу для определения кадастровой стоимости недвижимости. Об этом рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский в интервью «Российской газете» на Петербургском международном экономическом форуме.

Росреестр отвечает за нормативное регулирование и методологическое сопровождение вопросов кадастровой оценки, сказал Скуфинский. Но непосредственно работы по кадастровой оценке относятся к полномочиям регионов.

«Проанализировав ситуацию в прошлом году, мы пришли к выводу, что значительная часть вопросов к кадастровой оценке связана с отсутствием единого программного обеспечения», — сказал руководитель Росреестра.

Хотя методология определения кадастровой стоимости единая, регионы используют собственное программное обеспечение, созданное разными разработчиками, и это приводит к различным, несопоставимым результатам.

«Мы считаем, что должна быть разработана единая платформа, единое программное обеспечение определения кадастровой стоимости. Это позволит исключить или минимизировать возможные ошибки или несопоставимость данных», — сказал Скуфинский. Для этого необходимо будет внести изменения в законодательство.

«Наша цель — чтобы стоимость, которая получается в итоге и впоследствии является налоговой базой, была точной, соответствующей уровню рынка (ни в коем случае не выше) и была справедливой», — подчеркнул глава Росреестра.