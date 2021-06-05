Рост ВВП России в апреле составил 10,7% в годом выражении, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ.

«Рост ВВП России составил 10,7% в апреле год к году», — сказал министр.

Как поясняется в «Картине деловой активности» Минэкономразвития, начиная с апреля 2021 года на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года, сформированная влиянием карантинных ограничений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

«В этой связи годовая динамика в ближайшие месяцы непоказательна, поэтому для оценки восстановления экономики будет также использоваться сопоставление с четвертым кварталом с исключением сезонности», — поясняют в министерстве.

Поддержку ВВП, по оценке Минэкономразвития, оказывают производственные и связанные с ними отрасли.

«Отставание от допандемийного уровня сократилось — менее 1% с исключением сезонности (примерно 2% с исключением сезонности в первом квартале 2021 года)», — поясняют в министерстве.