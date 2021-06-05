В условиях стабильности Россия сможет за десять лет в 2,5 раза увеличить ВВП в рублевом выражении, заявил миллиардер Олег Дерипаска в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).



«У нас 110 триллионов [рублей] нашего ВВП. Я считаю, десять лет стабильности позволят нам в 2,5 раза увеличить наш ВВП в рублях», — отметил он. Одно из главных условий для этого, по словам Дерипаски, — это увеличение рынка облигаций. Предприниматель напомнил, что российский рынок облигаций составляет 30 трлн рублей, что «унизительно мало». Уже сейчас «нужно порядка 70 триллионов рублей», утверждает он. Долговой рынок — это «шаг к свободе предпринимателей», но без поддержки регулятора (Банка России) этот вопрос не решить, подчеркнул Дерипаска.

После этого, по его словам, нужно будет говорить о рынке капитала, который он характеризует как «полную свободу». Многие, включая Корею, Китай, Ближний Восток, уже прошли этот путь, «и мы в состоянии пройти», даже несмотря на санкции, которые «на нас давят», подчеркнул миллиардер.

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Следующим шагом, по его мнению, должно стать наведение порядка в «самой главной инфраструктуре» — транспортной и таможенной. «У нас основной рынок — это экспортный рынок, нужно быстро туда доехать. Приоритет для нас — это быстрые скоростные грузовые дороги, которые позволят соединить Европу и Азию», — отметил Дерипаска. Поручить это, по его словам, надо РЖД или «другой уполномоченной компании».

«И так, чтобы мы из любого города, который стоит на этом Транссибе 2.0, могли доехать в обе стороны за пять суток. До Шанхая или до Гамбурга. А это цифровизация таможни, это облегчение всех процедур, это подъем скорости движения. У нас же все есть. Рельсы есть, спутники есть, операторы есть, локомотивы можем строить. Можем построить и электрифицировать, можем построить на газовом, можем построить на водородном», — перечислил Дерипаска.

По данным Росстата, номинальный объем ВВП в 2020 году составил 106,6 трлн рублей. За прошлый год российская экономика сократилась на 3% в связи с «введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией, и падением мирового спроса на энергоресурсы», констатируют в ведомстве. По прогнозу Минэкономразвития, реальный ВВП в 2021 году увеличится на 2,9%, а в 2022-м рост ускорится до 3,2%.