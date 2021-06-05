Группа «Тинькофф» договорилась о покупке у Ассоциации «НП РТС», основного акционера Санкт-Петербургской биржи, акций СПБ. Объем ценных бумаг, участвующих в сделке, не превысит 7,5% от уставного капитала, говорится в сообщении «Тинькофф». Две компании подписали меморандум о сотрудничестве в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Компания «Тинькофф» указала, что ее сервис «Тинькофф Инвестиции» — один из крупнейших участников торгов на Санкт-Петербургской бирже, «возглавляющий рейтинги по объему торгов, количеству зарегистрированных и активных клиентов, а также по объему клиентских активов».



«Санкт-Петербургская биржа — наш ключевой партнер по торговле иностранными бумагами: клиенты «Тинькофф Инвестиций» совершают на бирже сотни тысяч сделок в день. Сотрудничество в рамках меморандума позволит нам не только усилить существующие синергии, но и совместно разработать и предоставить инвесторам более широкий спектр финансовых инструментов, в том числе сложных инвестиционных продуктов. Все это позволит нам активно участвовать в формировании благоприятной среды для дальнейшего развития рынка брокерских услуг в России», — прокомментировал сделку председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк.



Согласно договоренностям, стороны намерены прилагать совместные усилия, направленные на расширение перечня финансовых инструментов, обращающихся на организованных торгах, проводимых Санкт-Петербургской биржей. «Тинькофф» и Ассоциация «НП РТС» будут скоординированно работать над развитием организованного рынка российских ценных бумаг, в частности первичного, а также организованного рынка производных финансовых инструментов, в том числе опционов на ценные бумаги международных компаний.



СПБ развивается как независимая рыночно ориентированная площадка, создавая корпоративную структуру, в которой участники торгов являются партнерами и акционерами, отметил президент Ассоциации «НП РТС», член совета директоров Санкт-Петербургской биржи Роман Горюнов.



«С этой целью Ассоциация «НП РТС» последовательно снижает долю в капитале Санкт-Петербургской биржи, привлекая ключевых участников торгов в качестве акционеров. Поэтому подписание Меморандума о сотрудничестве с давним партнером биржи — Тинькофф Банком — стало логичным продолжением стратегии развития», — подчеркнул он.

