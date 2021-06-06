Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий инновационного центра «Сколково», требующего взыскать около 467 млн рублей с ПАО «Сбербанк России».



Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 3 июня и к рассмотрению пока не принят. В карточке дела основания исковых требований на данный момент не указаны.

Фонд «Сколково» — некоммерческая организация, созданная в 2010 году, его цель — поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» уже превысило 2,8 тыс. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2020 году фонд перешел под управление ВЭБа в рамках реформы институтов развития.