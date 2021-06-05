Приток мигрантов в Россию в скором будущем может быть вызван в том числе тем, что климат на территории других государств станет слишком жарким, сказала РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко на ПМЭФ.

Согласно прогнозам Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), на Земле происходит стремительное изменение климата, которое приведет к тому, что в ряде регионов станет еще жарче, а также начнутся проблемы с водой. Кроме того, климатическая миграция может быть связана с затоплением прибрежных территорий.

«Климатические мигранты — это очень острая тема. Они могут появиться в России — это корректно», — сказала Абрамченко.

Она отметила, что благодаря большой территории России у страны высокий потенциал для адаптации к изменениям климата. Тем не менее если людям будет некомфортно где-то жить из-за того, что климат станет более засушливым, то они будут мигрировать.

Как ранее уточнял глава Главной геофизической лаборатории Владимир Катцов, основные страны, из которых возможны климатические мигранты в России, — это ближайшие среднеазиатские государства, такие как Таджикистан и Узбекистан.