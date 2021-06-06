Карты российской платежной системы (ПС) «Мир» начнут принимать в Объединенных Арабских Эмиратах. К подготовке приема этих контактных и бесконтактных карт уже приступила компания Network International LCC, лидирующая на рынке электронной коммерции на Ближнем Востоке и в Африке, говорится в релизе «Мир».

Соглашение между Network International LCC и ПС «Мир» было подписано на полях Петербургского международного экономического форума.

«Сегодня практически 2/3 операций по картам «Мир» совершаются с использованием бесконтактной технологии. После завершения подготовки Network к приему разных способов оплаты по карте «Мир» российские туристы смогут использовать привычный способ совершения платежей во время туристических и деловых поездок в ОАЭ», — отметил генеральный директор ПС «Мир» Владимир Комлев.

Значительную часть работы планируется завершить уже осенью 2021 года.