«Сбер» совместно с IТ-компанией «Эвотор» представили новый сервис на рынке технологий для электронной коммерции — «Цифровая касса». Он поможет фискализировать онлайн-платежи интернет-магазинам, курьерским службам, поставщикам цифровых услуг, такси и компаниям из других отраслей. Все данные о покупках автоматически поступают в ФНС, а покупатель получает фискальный чек на электронную почту или в СМС, сообщает пресс-служба банка.



«Сервис «Цифровая касса» можно будет подключить с интернет-эквайрингом «Сбера». Решение включает аренду, сервисное обслуживание онлайн-кассы в собственном ЦОД «Эвотора», быструю регистрацию кассы в ФНС, подключение к оператору фискальных данных», — говорится в релизе.

В декабре 2020 года «Эвотор» запустил сервис «Мобильный кассир», который превращает смартфон курьера в онлайн-кассу. «Эвотор» интегрировал этот сервис с «Цифровой кассой». Теперь для фискализации платежей предприниматели могут использовать не только смарт-терминалы «Эвотор», но и облачную кассу.

