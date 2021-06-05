СберБанк и платежная система Mastercard договорились о совместном развитии сервиса быстрых трансграничных B2B-переводов. Клиенты СберБанка получат еще один удобный инструмент международных расчетов, который позволит совершать платежи практически мгновенно, отметил заместитель председателя правления СберБанка Анатолий Попов.

«Новый сервис международных переводов, созданный на базе технологий платежной системы Mastercard, позволит быстро, безопасно и удобно совершать расчеты с зарубежными партнерами. Воспользоваться им смогут все юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие счета в СберБанке. Таким образом появится важный инструмент для эффективной работы и еще одно преимущество для российских предпринимателей, нацеленных на международное сотрудничество», — говорится в релизе кредитной организации.

Отличие нового сервиса от существующих решений заключается в том, что основное взаимодействие происходит через API.



«Реализация данного проекта соответствует стратегии Mastercard по развитию быстрых трансграничных переводов во всем мире. Клиенты СберБанка смогут первыми воспользоваться быстрыми трансграничными B2B-переводами, что позволит им существенно расширить возможности для партнерств и развития бизнеса», — прокомментировал глава Mastercard в России Алексей Малиновский.