Перечень госуслуг, доступных в многофункциональных центрах (МФЦ), расширят еще на две позиции. Необходимые для этого документы утвердило правительство, сообщает пресс-служба Кабмина.



Так, в МФЦ теперь можно будет обратиться с заявлением о предоставлении лицензии на автобусные перевозки. Услуга предусматривает прием документов, включение в реестр лицензий сведений об автобусах и в случае необходимости изменение или удаление такой информации. До этого лицензии выдавали только в межрегиональных управлениях Госавтодорнадзора, а это всего одно место подачи на регион. На сегодняшний день продолжается работа по урегулированию отдельных вопросов взаимодействия центров и Госавтодорнадзора, поэтому наличие услуги в каждом конкретном МФЦ нужно уточнять дополнительно.

Кроме того, МФЦ смогут принимать заявления на оказание финансовой помощи от граждан, пострадавших из-за чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Ранее для получения таких выплат нужно было обращаться в местные администрации.

«Расширение перечня сделает взаимодействие граждан и бизнеса с органами власти еще более комфортным, позволит сэкономить время при получении госуслуг», — отмечается в сообщении.