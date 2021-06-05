Президент России Владимир Путин отметил прогресс в «разбюрокрачивании» экономики страны по ряду направлений.

«Нам, безусловно, есть над чем работать, но в целом мы многое сделали из того, что планировали. Я имею в виду разбюрокрачивание принятий решений по очень многим направлениям. Скажем, подключение к электроэнергетике», — сообщил глава государства в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Путина, «разбюрокрачивание» также произошло в сфере разрешений на строительство.

«Лучше стало буквально в последний год, выдача этих разрешений, но там есть еще куда двигаться. Есть и другие вопросы, связанные с разбюрокрачиванием экономики», — отметил президент, добавив, что идет работа в области инфраструктурных проектов, при этом взаимодействие с иностранными партнерами происходит так же, как с российскими.