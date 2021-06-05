«ДОМ.РФ» предложил правительству РФ рассмотреть возможность распространить действие программы семейной ипотеки со ставкой не более 6% на семьи с одним ребенком. Об этом сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко в интервью телеканалу «Россия-24» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



«Есть семейная ипотека, она продолжает свою работу. Правительство расширило ее на индивидуальное жилищное строительство. Институт развития «ДОМ.РФ» является оператором этой программы. Мы внесли предложение в правительство, а оно предложило президенту расширить эту программу, перенести ее и на рождение первого ребенка», — сказал Мутко.

В то же время он считает, что антикризисные меры по поддержке жилищной отрасли должны переходить на более системный уровень. По его мнению, программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5% необходимо преобразовать.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке до 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го, была запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина. Семейная ипотека также доступна семьям с одним ребенком, если у него есть инвалидность. Программа дает возможность не только взять кредит на квартиру в новостройке, но и рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Оператором программы семейной ипотеки выступает «ДОМ.РФ».