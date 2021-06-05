«ДОМ.РФ» предложил правительству РФ рассмотреть возможность распространить действие программы семейной ипотеки со ставкой не более 6% на семьи с одним ребенком. Об этом сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко в интервью телеканалу «Россия-24» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Есть семейная ипотека, она продолжает свою работу. Правительство расширило ее на индивидуальное жилищное строительство. Институт развития «ДОМ.РФ» является оператором этой программы. Мы внесли предложение в правительство, а оно предложило президенту расширить эту программу, перенести ее и на рождение первого ребенка», — сказал Мутко.
В то же время он считает, что антикризисные меры по поддержке жилищной отрасли должны переходить на более системный уровень. По его мнению, программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5% необходимо преобразовать.
Программа предоставления ипотеки по льготной ставке до 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го, была запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина. Семейная ипотека также доступна семьям с одним ребенком, если у него есть инвалидность. Программа дает возможность не только взять кредит на квартиру в новостройке, но и рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Оператором программы семейной ипотеки выступает «ДОМ.РФ».
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку на год. Как передает РБК, об этом он заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.