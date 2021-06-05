Жители России смогут через биометрические данные пользоваться государственными сервисами. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Ростелеком» и СберБанк подписали меморандум о планах по созданию совместного предприятия в начале апреля. Как сообщалось, у сторон будут паритетные доли, новая компания будет заниматься разработкой, развитием и тиражированием технологий идентификации для повышения уровня цифровизации в различных отраслях экономики. СП было зарегистрировано 9 апреля, сейчас в нем по 50% у структур «Ростелекома» и СберБанка. В конце апреля стало известно, что правительство РФ войдет в капитал данного СП.

«Золотая акция правительства в виде 2% [в СП] — это принятое решение. Сейчас идет согласование участников концессии, которые должны создавать инфраструктуру, чтобы нашим гражданам для государственных сервисов такая услуга предоставлялась бесплатно, то есть распознание по биометрическим данным», — сказал он.

Чернышенко подчеркнул, что необходимо развенчать миф о том, что можно скомпрометировать, украсть биометрические данные и дальше ими начать пользоваться. «Нет, нужно понимать, что это векторная модель, она характеризует особенности для каждого человека. По ней невозможно ваш портрет сопоставить и какие-то дипфейки делать, это совсем другая технология, поэтому здесь угрозы для населения нет. Это очень важный вопрос, поскольку, конечно, цифровизация имеет вторую обратную сторону медали и здесь безопасность, она должна быть на уровне проектирования», — добавил он, уточнив, что в основе создания всех систем прежде всего лежит безопасность.