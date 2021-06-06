Страны мира будут выплачивать гарантированный минимальный доход своим гражданам в будущем. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу «Россия-24» в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«В будущем, я думаю, что такой минимальный гарантированный доход — его еще называют безусловным, базовым доходом в мире — что в конечном счете страны придут к этому», — сказал он.

Минимальный объем связанных с образованием и здравоохранением благ будет обеспечиваться безусловно, предположил глава Счетной палаты. «Но этот доход будет слишком минимальным, чтобы полноценно жить», — отметил Кудрин.