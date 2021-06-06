Российские банки с 6 июня обязаны уведомлять заемщиков о причинах отказа в «ипотечных каникулах». Соответствующие поправки внесены в закон «О потребительском кредите (займе)».

Напомним, действующее законодательство предоставляет заемщикам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, возможность обратиться к кредитору с требованием об изменении порядка погашения задолженности по действующему договору. По требованию клиентов исполнение обязательств может быть приостановлено или могут быть уменьшены размеры платежей по ипотеке не более чем на шесть месяцев.

Законом предлагается информировать заемщика не только о факте отказа в предоставлении льготного периода, но и о причинах отказа в удовлетворении требования об изменении условий кредитного договора.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время вопрос регулируется информационным письмом ЦБ, которое носит рекомендательный характер.

«Требование, закрепленное законом, стимулирует банки к более ответственному поведению и позволит более надежно защитить права потребителей финансовых услуг», — подчеркивали депутаты.