Банк «Уралсиб» предлагает малому бизнесу, использующему кассы и терминалы на основе процессинговой платформы «Эвотор.Pay», подключение торгового эквайринга без визита в офис банка. Предприниматели могут оформить онлайн-заявку на подключение услуги в личном кабинете на сайте партнера банка — IТ-компании «Эвотор».



«Данный сервис обеспечит бизнесу быстро и просто получить доступ к эквайринговому продукту «Уралсиба». Он доступен для владельцев как смарт-терминалов «Эвотор», так и онлайн-касс ряда других производителей», — говорится в релизе.

Предприниматели могут принимать безналичные платежи в торговой точке, а также отслеживать все свои операции в режиме реального времени в своем личном кабинете. Выручка от приема безналичных платежей зачисляется на расчетный счет предприятия в любом российском банке на следующий рабочий день без ограничений по сумме зачисления.

Информация об условиях и сроках подключения размещена в личном кабинете партнера «Эвотор».