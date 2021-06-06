Банк «Санкт-Петербург» и компания JamilСo («Джамилько») — эксклюзивный представитель в России модных брендов New Balance, Timberland, Juicy Couture, Elena Miro, DKNY, Wolford — запустили акцию для держателей карт, подключенных к банковской программе лояльности «Ярко». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В летние месяцы при оплате товаров на любую сумму на сайте компании — представителя модного бренда можно возместить 100% от стоимости покупки ранее накопленными бонусами «Ярко» в рамках ежемесячного лимита, действующего по карте», — говорится в релизе.

Пользователям программы «Ярко» начисляются бонусы в размере 0,5—5% от суммы любых покупок и до 18% от стоимости покупок у партнеров. Накопленными бонусами можно возместить 100% стоимости покупки, совершенной у партнеров программы. Один бонус равен одному рублю.