Бывает, что родитель, обязанный выплачивать алименты на содержание своего ребенка, скрывает свой доход. Например, от работы по совместительству. Что такое неустойка по алиментам и как ее получить — в новом выпуске Fingram. Сохраняйте в закладки и делитесь с миром!
1. Что такое неустойка по алиментам? При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.
Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевременной уплате алиментов лица все причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в части, не покрытой неустойкой.
По общим правилам, убытки, причиненные действием (бездействием) государственных органов, подлежат возмещению за счет бюджета (ст. 1069 Гражданского кодекса РФ). Поэтому, кроме обжалования бездействия пристава, вы можете требовать в суде возмещения убытков, причиненных таким бездействием.
2. Можно ли уменьшить размер неустойки?
Можно. Расчет неустойки осуществляется в судебном порядке.
Размер неустойки может быть уменьшен с учетом материального и (или) семейного положения, если подлежащая уплате неустойка несоразмерна последствиям нарушения обязательства по уплате алиментов.
Если в суде должник представит доказательства того, что задолженность образовалась по независящим от него обстоятельствам, он может быть освобожден от уплаты неустойки.
Судьям всегда нужно оценивать мотивы, материальное и семейное положение лица, обязанного уплачивать алименты.
3. Как же получить неустойку по алиментам?
1. Получить от пристава постановление о расчете задолженности по алиментам.
2. Подсчитать неустойку за каждый месяц самостоятельно по формуле:
[задолженность по алиментам] х [количество дней месяца] х [0,001], где 0,001 — это 0,1%,
или в калькуляторе.
3. Подготовить документы для подачи в суд:
· копию своего паспорта и свидетельства о рождении ребенка, на которого должны уплачиваться алименты;
· копию исполнительного документа, на основании которого взыскиваются алименты: решение суда, судебный приказ, нотариальное соглашение;
· постановление о расчете задолженности, которое выдал судебный пристав-исполнитель;
· таблицу с расчетом неустойки — ее можно вставить непосредственно в текст искового заявления.
4. Подать иск в мировой суд.
5. Ожидать вызова на заседание.
Бонус:
Согласно федеральному закону № 151-ФЗ от 26 мая 2021 года, с 1 июля единственный родитель или родитель (иной законный представитель) ребенка, на которого платят алименты по судебному решению, может рассчитывать на ежемесячное пособие на ребенка от восьми до 17 лет. Размер пособия — 50% величины детского прожиточного минимума, который действует в субъекте РФ на дату обращения. Главное ограничение — размер среднедушевого дохода такой семьи не должен быть больше прожиточного минимума на душу населения, установленного в субъекте РФ.
Причины неуплаты алиментов могут быть признаны уважительными, если имели место обстоятельства, не зависящие от воли неплательщика:
· болезнь;
· невыплата зарплаты, задержка или неправильное перечисление банком сумм по алиментам;
· обстоятельства непреодолимой силы;
· прохождение военной службы по призыву и т. д.
Неуважительными причинами считаются:
· несогласие лица, обязанного уплачивать алименты, с размером суммы алиментов, которая установлена судебным актом или соглашением об уплате алиментов;
· факт совместного проживания неплательщика алиментов с получателем;
· отбывание наказания в местах лишения свободы, если осужденный привлечен к оплачиваемому труду.
Согласно постановлению пленума Верховного суда № 6 от 27 апреля 2021 года, должника по алиментам можно привлечь к административной ответственности, если он не платит алименты два месяца. Предусмотренное наказание — до 150 часов исправительных работ, до 15 суток ареста либо 20 тыс. рублей штрафа. Злостным неплательщикам грозит уже уголовная ответственность, максимальная санкция — год лишения свободы.
Достижение ребенком 18-летнего возраста — не повод отказывать в возбуждении дела об административном правонарушении, если долг по алиментам возник раньше.
Также правительство РФ уже внесло в Госдуму пакет законопроектов, наказывающих за выплату лишь части алиментов. Соответствующие поправки предлагается внести в УК и КоАП. Если у родителя нет уважительных причин для просрочки, он будет обязан платить сразу всю сумму. Иначе понесет сначала административную, а потом и уголовную ответственность.
Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru