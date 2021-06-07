Бывает, что родитель, обязанный выплачивать алименты на содержание своего ребенка, скрывает свой доход. Например, от работы по совместительству. Что такое неустойка по алиментам и как ее получить — в новом выпуске Fingram. Сохраняйте в закладки и делитесь с миром!

1. Что такое неустойка по алиментам? При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевременной уплате алиментов лица все причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в части, не покрытой неустойкой.

По общим правилам, убытки, причиненные действием (бездействием) государственных органов, подлежат возмещению за счет бюджета (ст. 1069 Гражданского кодекса РФ ). Поэтому, кроме обжалования бездействия пристава, вы можете требовать в суде возмещения убытков, причиненных таким бездействием.





2. Можно ли уменьшить размер неустойки?

Можно. Расчет неустойки осуществляется в судебном порядке.

Размер неустойки может быть уменьшен с учетом материального и (или) семейного положения, если подлежащая уплате неустойка несоразмерна последствиям нарушения обязательства по уплате алиментов.

Если в суде должник представит доказательства того, что задолженность образовалась по независящим от него обстоятельствам, он может быть освобожден от уплаты неустойки.

Судьям всегда нужно оценивать мотивы, материальное и семейное положение лица, обязанного уплачивать алименты.





3. Как же получить неустойку по алиментам?

1. Получить от пристава постановление о расчете задолженности по алиментам.

2. Подсчитать неустойку за каждый месяц самостоятельно по формуле:

[задолженность по алиментам] х [количество дней месяца] х [0,001], где 0,001 — это 0,1%,

или в калькуляторе .

3. Подготовить документы для подачи в суд:

· копию своего паспорта и свидетельства о рождении ребенка, на которого должны уплачиваться алименты;

· копию исполнительного документа, на основании которого взыскиваются алименты: решение суда, судебный приказ, нотариальное соглашение;

· постановление о расчете задолженности, которое выдал судебный пристав-исполнитель;

· таблицу с расчетом неустойки — ее можно вставить непосредственно в текст искового заявления.

4. Подать иск в мировой суд.

5. Ожидать вызова на заседание.





Бонус:

Согласно федеральному закону № 151-ФЗ от 26 мая 2021 года , с 1 июля единственный родитель или родитель (иной законный представитель) ребенка, на которого платят алименты по судебному решению, может рассчитывать на ежемесячное пособие на ребенка от восьми до 17 лет. Размер пособия — 50% величины детского прожиточного минимума, который действует в субъекте РФ на дату обращения. Главное ограничение — размер среднедушевого дохода такой семьи не должен быть больше прожиточного минимума на душу населения, установленного в субъекте РФ.

Причины неуплаты алиментов могут быть признаны уважительными, если имели место обстоятельства, не зависящие от воли неплательщика:

· болезнь;

· невыплата зарплаты, задержка или неправильное перечисление банком сумм по алиментам;

· обстоятельства непреодолимой силы;

· прохождение военной службы по призыву и т. д.

Неуважительными причинами считаются:

· несогласие лица, обязанного уплачивать алименты, с размером суммы алиментов, которая установлена судебным актом или соглашением об уплате алиментов;

· факт совместного проживания неплательщика алиментов с получателем;

· отбывание наказания в местах лишения свободы, если осужденный привлечен к оплачиваемому труду.

Согласно постановлению пленума Верховного суда № 6 от 27 апреля 2021 года , должника по алиментам можно привлечь к административной ответственности, если он не платит алименты два месяца. Предусмотренное наказание — до 150 часов исправительных работ, до 15 суток ареста либо 20 тыс. рублей штрафа. Злостным неплательщикам грозит уже уголовная ответственность, максимальная санкция — год лишения свободы.

Достижение ребенком 18-летнего возраста — не повод отказывать в возбуждении дела об административном правонарушении, если долг по алиментам возник раньше.

Также правительство РФ уже внесло в Госдуму пакет законопроектов , наказывающих за выплату лишь части алиментов. Соответствующие поправки предлагается внести в УК и КоАП. Если у родителя нет уважительных причин для просрочки, он будет обязан платить сразу всю сумму. Иначе понесет сначала административную, а потом и уголовную ответственность.





Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru

