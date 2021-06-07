Источником формирования Фонда гарантирования пенсионных резервов (ФГПР), создаваемого в рамках системы гарантирования и администрируемого АСВ, станут как собственные средства НПФ, работающих по НПО, так и средства самих участников добровольных программ (из пенсионных резервов), пишет «Коммерсант» . Это следует из соответствующего законопроекта, внесенного в конце прошлой недели в Госдуму. Объем обязательных взносов будет определяться исходя из суммарного объема обязательств НПФ по НПО, а также базовой ставки и индивидуального коэффициента.

Базовая ставка на этапе накопления ФГПР, то есть до достижения 5% суммарных активов НПО, не может превышать 0,1% от обязательств НПФ по НПО, а после достижения этой планки — 0,0125%. Если произошло падение объема ФГПР, базовая ставка может быть увеличена до 0,2%. Индивидуальный коэффициент, который может быть установлен в диапазоне между 0,5 и 2, определяется ЦБ на основании стресс-тестирования, «а также результатов оценки качества активов». При индивидуальном коэффициенте, не превышающем 1, НПФ будет уплачивать гарантийные взносы полностью за счет пенсионных резервов. Если коэффициент превысит 1, то превышение будет идти из капитала фонда.

Систему гарантирования прав участников планируется запустить с 2023 года, оплата создания корневого механизма ее функционирования, ФГПР, ляжет на плечи граждан, занижая тем самым получаемую ими доходность. На данный момент минимальный уровень резервов — 5% от обязательств по НПО, и его формирование до этого уровня также перекладывается НПФ на своих клиентов. На конец I квартала суммарный страховой резерв НПФ превышал 14% (186,2 млрд рублей), следует из отчетности фондов. Создание отдельного ФГПР в размере 5% от НПО увеличит размер системы гарантирования почти до 20%. Направление же части страхового резерва, превышающего 10% от обязательств НПФ в ФГПР, позволило бы его увеличить до 71,2 млрд рублей, то есть до 5,4% от обязательств фондов по НПО.

По мнению экспертов, с точки зрения природы страхового резерва направить его на формирование ФГПР — это хорошая идея, потому что его фонды и формировали как элемент системы гарантирования. Но такая передача столкнется с сопротивлением фондов — это совершенно не в интересах фондов и их владельцев: отдавать часть условно своих денег для формирования общего резерва. НПФ и так вынуждены формировать страховой резерв, а теперь им предлагается дополнительная нагрузка для формирования СГПУ, отметили эксперты.